PP (33) y Vox (14) suman 47 escaños frente a los 30 del PSOE, tres de UPL y uno de Soria Ya y Por Ávila

ICAL

El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas en Castilla y León con 33 procuradores de los 82 que compondrán las nuevas Cortes, lo que le obligará a pactar con Vox, que se consolida como la tercera fuerza en la Comunidad, con 14 parlamentarios. Los ‘populares’ mejoran su resultado de 2022 en dos escaños y Vox en uno.

El PSOE obtiene 30 procuradores, también dos más respecto a los comicios de 2022. UPL logra tres representantes en las Cortes, lo que le permite mantener su representación mientras que Soria Ya baja dos y obtiene un escaño, el mismo que Por Ávila, que mantiene el que actual.

Desaparece del Parlamento Podemos-Alianza Verde, que tenía uno, así como Ciudadanos, que consiguió otro en 2022.