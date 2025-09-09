Un juzgado de Burgos exonera de su deuda, conforme a la Ley de Segunda Oportunidad, a un hombre que sufrió un accidente laboral

Repara tu Deuda, despacho de abogados especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Burgos, en concreto, la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a

31.816 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “el deudor solicitó sus primeros créditos para cubrir sus gastos personales. Posteriormente se divorció. Como consecuencia de un accidente laboral, no pudo seguir trabajando y solicitó otros créditos. Sin embargo, toda su situación hizo que no lograra pagar las deudas”.

Como en su caso, son numerosas las personas que tienen que hacer frente a distintos contratiempos por diferentes motivos: de salud, laborales, etc. Cuando quieren dar la vuelta a su estado de insolvencia, perciben que no pueden salir de él si no es a través del mecanismo de segunda oportunidad.

Los beneficios de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad son enormes. Y es que salen de los listados de morosidad, como ASNEF, dicen adiós a las inquietantes llamadas por parte de bancos y entidades financieras y no sufren más los embargos de sus nóminas. En paralelo, pueden solicitar nueva financiación y registrar futuros bienes a su nombre en caso de tenerlos.

Inicialmente la Ley de Segunda Oportunidad era muy desconocida entre la mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, la difusión de los casos ha ayudado mucho a que se haya arraigado en la sociedad como salida legal y efectiva para personas en estado de sobreendeudamiento.