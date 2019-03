Apple presenta 4 novedades y no son ni iPhone, ni iPad ni Mac

1. Apple News+

Apple presentó este lunes un nuevo servicio de noticias, Apple News+, que tiene como principal novedad la inclusión de artículos de revistas, algo que no tiene el servicio gratuito existente en la actualidad, Apple News.

“Todas estas revistas pasan a estar disponibles en el nuevo servicio que hemos llamado Apple News+”, indicó el consejero delegado de la firma con sede en Cupertino (California, EE.UU.) durante la presentación del nuevo producto, basado en un sistema de suscripción.

News+ permitirá a los usuarios acceder a artículos de 300 revistas distintas, entre ellas National Geographic, Time, Vogue, People, Popular Science, Billboard, New Yorker, Sports Illustrated, Fortune, TechCrunch y New York Magazine.

Además de las revistas, los suscriptores también podrán acceder a artículos de pago de dos grandes periódicos de EE.UU. como son el Wall Street Journal y el Los Angeles Times, pero no a los de The New York Times y The Washington Post.

Uno de los elementos que más destacaron los responsables de la compañía de la manzana mordida fue el “respeto” del nuevo servicio a la privacidad de los internautas, y garantizaron que la empresa “no sabe lo que leéis ni permite a los anunciantes hacer un seguimiento de vuestros hábitos”.

Estas palabras fueron una referencia velada a Facebook y Google, dos de sus principales competidores y quienes han sido criticados duramente en los últimos meses por su gestión de los datos que obtienen de los usuarios.

Para poder recomendar artículos adaptados al gusto de cada lector sin compilar ni compartir con terceros información personal o de hábitos lectores, Apple explicó que las recomendaciones se llevan a cabo mediante un sistema integrado en el propio dispositivo desde el que se accede al servicio.

Apple News+ está disponible a partir de este mismo lunes en inglés y francés en EE.UU. y Canadá por 9,99 dólares (8,83 euros) al mes (el primer mes de suscripción es gratuito), llegará a los mercados europeos y australiano a lo largo de este año y una sola suscripción puede ser usada por varios miembros de una misma familia.

2.- Apple TV+

Apple anunció este lunes un servicio de contenidos originales de televisión en “streaming”, bautizado Apple TV+, con lo que entra en la pugna con Netflix, Hulu y Amazon por esta modalidad de consumo audiovisual.

La presentación del nuevo producto de la compañía de la manzana mordida contó con la presencia del director Steven Spielberg, quien anunció que producirá contenidos para Apple TV+, así como de otros famosos como Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell y Jason Momoa.

La empresa también reveló otro servicio de contenidos en “streaming” bautizado como Apple TV Channels, que integra programación de Epix, HBO, Showtime, y Starz, entre otros, además de los canales de suscripción tradicionales del mercado estadounidense.

3. Apple Card

Apple anunció este lunes una alianza con uno de los mayores bancos de inversión del mundo, Goldman Sachs, para sacar al mercado su propia tarjeta de crédito, Apple Card, que tendrá versión tanto física como digital y no cobrará comisiones de ningún tipo.

Para obtenerla, los usuarios deberán solicitar la tarjeta a través de su cartera digital del iPhone, la Apple Wallet.

Además de Goldman Sachs, la compañía que dirige Tim Cook también ha alcanzado un acuerdo con Mastercard para llevar a cabo el proceso de pagos.

La tarjeta podrá ser usada en cualquier establecimiento que acepte el sistema de pagos de la empresa, Apple Pay, y compensará todas las compras con un “premio” del 2 % del dinero gastado (3 % en compras de productos Apple), en caso de emplear la versión digital y del 1 % si se utilizar la tarjeta física.

“Todos las necesitamos, pero hay algunas cosas sobre la experiencia de usar tarjetas de crédito que podrían ser mucho mejores”, indicó Cook durante la presentación, en referencia a la “simplicidad, la ausencia de comisiones, los bajos tipos de interés y los mejores premios” de Apple Card.

Este nuevo servicio de Apple puede usarse en cualquier parte del mundo sin tener que pagar comisiones internacionales siempre y cuando Apple Pay sea aceptado, e integra todas las funcionalidades habituales de las tarjetas de crédito: consulta del historial de compras, información sobre pagos y facturas, etc.

La compañía con sede en Cupertino (California, EEUU) también explicó que utilizará inteligencia artificial para que los nombres de los establecimientos en el historial de compras sean más fáciles de identificar y aparezcan por su nombre completo, en lugar de acrónimos o nombres alternativos.

La empresa insistió en su respeto a la privacidad de los usuarios y aseguró que Apple no sabrá “qué se compra, dónde se compra ni cuánto se pagó por ello” y, respecto a la seguridad, explicó que la tarjeta física no incluye ni número ni fecha de expiración, ya que estos están registrados en la versión digital.

4. Apple Arcade

Apple presentó hoy también un nuevo servicio de juego, Apple Arcade, una colección de 100 videojuegos móviles a la que los usuarios podrán acceder mediante una suscripción mensual. Estará disponibles desde el otoño.