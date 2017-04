Apple reconoce el fracaso del Mac Pro

Un fracaso admitido y un golpe de timón. Apple está estudiando cambios en sus ordenadores de sobremesa Mac Pro, que no han experimentado actualizaciones significativas desde 2013. Según ha publicado RT, la nueva generación de estos ordenadores destinados para uso profesional no saldrá a la luz este año. Por el momento, no se ha revelado una fecha concreta para ello, han confirmado varios ejecutivos de Apple en un encuentro con la prensa en Cupertino (California).

Los diseñadores de ‘hardware’ están trabajando cuidadosamente en superar las limitaciones de diseño que impiden la modernización del Mac Pro actual, que se distingue por la forma de papelera de su caja. “Hemos acabado arrinconados con este diseño”, reconoce el vicepresidente de ingeniería de ‘software’ de Apple, Craig Federighi, citado por BuzzFeed.

Pensábamos que sería genial

“Queríamos hacer algo atrevido y diferente, pero lo que no preveíamos en aquel tiempo es que ese diseño de visión tan peculiar nos dejaría limitados a esta forma circular”, afirmó refiriéndose a la ubicación de las entrañas de la computadora alrededor de un disipador de calor triangular en el interior de una caja cilíndrica.

Según el vicepresidente de ‘marketing’ mundial del gigante tecnológico, Phil Schiller, “hicimos algo atrevido que pensábamos que sería genial” pero posteriormente “descubrimos que resultó serlo para algunos pero para otros no”. “Nos dimos cuenta de que hay que tomar otro camino y buscar una nueva respuesta”, explicó.

Las propiedades técnicas del nuevo Mac Pro siguen siendo un secreto. Lo que sí se conoce es que contará con diseño modular y tendrá una nueva pantalla profesional de la marca Apple.

Mientras tanto, la compañía actualizará los componentes de los Mac Pro actuales para incrementar su rendimiento y bajará los precios. La configuración básica con el microprocesador de seis núcleos Intel Xeon, dos tarjetas gráficas AMD FirePro D500 y 16 Gb de memoria costará 2.999 dólares. La versión de ocho núcleos y dos tarjetas D700 se vendrá a 3.999 dólares.