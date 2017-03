Comida fresca en su maletero en 15 minutos, lo último de Amazon

El gigante del comercio electrónico Amazon lanzó este miércoles en fase de prueba un servicio de recogida de comida fresca y provisiones para el hogar en Seattle, donde tiene su sede, según anunció la compañía en Twitter.

AmazonFresh Pickup, que está disponible para empleados en dos puntos de esta ciudad, es un servicio que permite encargar la compra por internet y tenerla lista para recoger en un plazo de 15 minutos.

En un vídeo colgado en su página web, Amazon describe el proceso de recogida, en el que los clientes aparcan su vehículo en un punto habilitado para ello y un empleado coloca en el maletero las bolsas de la compra.

Introducing #AmazonFresh Pickup in #Seattle! Get groceries delivered to your trunk. https://t.co/GL7mBoR2Wf pic.twitter.com/PHqqirhUQY

— AmazonFresh (@AmazonFresh) 28 de marzo de 2017