Descubre la versión Silver del Huawei P10 Plus

La compañía Huawei ha presentado este miércoles junto con Vodafone España la última versión de su teléfono inteligente Huawei P10 Plus, un dispositivo premium en su edición exclusiva Silver (Plata, en inglés) que será comercializado a partir de la próxima semana.

Esta versión del P10 cuenta con una cámara dual 2.0 Pro Edition, un sensor monocromático de 20 megapíxeles, uno RGB de 12 megapíxeles y algoritmos de fusión mejorados, que permiten no sólo aplicar efectos fotográficos profesionales con las imágenes en color sino también con otras en un blanco y negro difícilmente igualados por otros dispositivos en el mercado.

Charge your #HuaweiP10 in just 30 minutes with Huawei SuperCharge – perfect for those with busy lifestyles who are always on-the-go! pic.twitter.com/Jjqm6Jcldo

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 6 de abril de 2017