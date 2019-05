Diego Moya: Para las ‘startups’ hay muchísimas ayudas, tanto públicas como privadas

@jmfrancas. Diego Moya, es CEO de Entrenarme.es y Spacefit, startups.



JMF: ¿Tienes ‘startups’?

Diego Moya: Sí, Tenemos esos dos productos. Entrenarme es el buscador de entrenadores y centros más grande del mundo, tenemos 22.000 y Spacefit es un marketplace que por 40€\mes te da acceso ilimitado a clases de fitness por toda la ciudad, en lugares únicos como galerías de arte, museos, rooftops, restaurantes singulares, parques y playas.

JMF: ¿Qué es una startup exactamente?

Diego Moya: Es una empresa con un modelo de negocio digital. Básicamente.

JMF: ¿Qué ventajas tiene? todo el mundo habla de esto, esta de moda…

Diego Moya: Sí, porque al tener todos los procesos automatizados te permite llegar a muchos más clientes sin intervención manual, que siempre es más lenta y consume más recursos. Dentro de las Startups hay diferentes modelos de negocio y procesos, pero todas tienen el denominador común de los procesos automáticos y digital, lo que te permite llegar a cualquier país del mundo sin estar allí físicamente.

JMF: ¿Poca inversión entonces?

Diego Moya: No necesariamente, hay Startups que son muy intensivas en capital. La clave es que no tienen que hacer inversiones como la industria tradicional y toda la financiación va a mejorar la tecnología y a crecimiento de clientes (marketing).

JMF: ¿Más talento que dinero entonces?

Diego Moya: Siempre, el talento es la base de las Startups y su captación y retención es algo que preocupa mucho a los fundadores de los proyectos, por eso las startups incorporan Head of Talent rápido, aun siendo pocas personas, para que pueda encontrar al equipo que hará del proyecto un éxito.

JMF: ¿Es el futuro?

Diego Moya: Si hablamos como que es la única opción del futuro diría que no, pero sí creo que parte del ya presente es que las startups, no solo pueden convertirse en grandes compañías como ya estamos viendo, sino que son parte del proceso de digitalización de las corporates, empresas tradicionales que no desaparecerán, pero tendrán que incorporar procesos digitales en todos sus departamentos y lo más coherente será, o bien adquirir startups o bien licenciar su tecnología.

JMF: ¿Algún perfil de generadores de startups?

Diego Moya: ¿Te refieres a fundadores?

JMF: Sí.

Diego Moya: Yo creo que habría que destacar la labor de las incubadores como Demium Startups, liderada por Jorge Dobón. Startups españolas que están funcionando muy bien son Cabify, Glovo, MrJeff y otras.

JMF: ¿Qué debe hacer uno que se proponga iniciar una?

Diego Moya: Lo primero buscar sus cofundadores, lo ideal es que sean 3 perfiles diferentes: negocio (CEO), marketing (CMO) y tecnología (CTO). A continuación crear la primera plataforma y ver si genera tracción (clientes interesados en comprar tu producto o usar tu tecnología). Si no sabes muy bien cómo empezar, las incubadoras y aceleradoras son un buen partner con el que asociarse, porque te enseñan todo lo que debes saber para arrancar tu negocio.

JMF: ¿Hay ayudas?

Diego Moya: Muchísimas, tanto públicas como privadas. Cada vez hay más ayuntamientos y comunidades, así como Universidades y aceleradoras que te permiten comenzar tu proyecto con todo lo que necesitas.

JMF: Y, ¿cómo se entera uno de ellas?

Diego Moya: Por muchas vías, todas lo publican en internet, hacen envío masivo de e-mail a sus bases de datos y entre emprendedores nos las vamos pasando.

JMF: ¿Algún portal en concreto?

Diego Moya: No sé, hay cientos. No conozco ningún aglutinador de ayudas, pero sí que he escuchado a alguna consultora que querían crearlo.

JMF: Sin duda sería interesante. ¿Qué CCAA lleva la delantera?

Diego Moya: Barcelona, seguida de Madrid y después Valencia. Valencia tiene el mayor número de aceleradoras per cápita y es la que más está creciendo en los últimos años.

JMF: Muchas gracias Diego, seguiremos hablando.