Escándalo Facebook: De 270.000 afectados a 50 millones en cuatro años

Alejandro García del Valle Méndez, de Riestra Abogados Marketing Legal, repasa lo sucedido en Facebook, y asegura que los usuarios no sabían a dónde iban sus datos.



El especialista ha comenzado diciendo que “no es la primera vez que pasa, a ver su regulación propicia que haya este tipo de denuncias. Su regulación cambió en 2016. Ha habido sanciones, pero esto está relacionado con Donald Trump y con otras cincuenta millones de cuentas”.

“Esto se puede usar para campañas políticas o comerciales”

“Lo que hace Cambridge Analytica es recabar una serie de datos por parte de un profesor ruso, por el cuál mediante unos algoritmos consiguen determinar unos aspectos de cada individuo. Y esto se puede usar para campañas políticas o comerciales. En este caso se recabó información, pero en 2014 hacía que los usuarios también pudieran ceder información, pero eran 270.000 usuarios, ahora son 50 millones”.

El abogado también afirma que “esto no suele pasar, esos términos y condiciones cambiaron porque no es normal que un usuario pueda pasar sus datos a terceras empresas. Los usuarios no han sido informados de a dónde iban sus datos. En una red social nunca vamos a estar 100% protegidos, hay que leerse los términos y condiciones para estar informado adecuadamente”.