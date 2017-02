La Agencia Tributaria, víctima del phising a través de SMS

La Agencia Tributaria ha alertado de que es víctima de un ataque tipo phising a través de SMS fraudulentos. Los estafadores calcan la web de la Agencia Tributaria y exigen a las víctimas introducir los datos personales y bancarios.

Se ha detectado una campaña de mensajes SMS fraudulentos, en los cuales se enlaza a una dirección web que es muy parecida a la página web legítima del Ministerio de Hacienda con la excusa de una supuesta devolución de impuestos.

Se trata de un fraude de tipo phishing que tiene como objetivo engañar a los usuarios haciéndoles creer que Hacienda les va a devolver una cantidad de dinero para que faciliten datos personales y bancarios a los ciberdelincuentes.

Se ha detectado una campaña de SMS mensajes fraudulentos que se distribuye a través de dispositivos móviles, en el que supuestamente Hacienda nos informa sobre una devolución de impuestos y nos facilita una dirección web en la cual podemos hacer la solicitud de reembolso.

Todos los usuarios que hayan recibido el mensaje SMS suplantando al Ministerio de Hacienda y Función Pública y hayan cumplimentado los formularios de la página web falsa son los afectados.

En caso de haber enviado el formulario, se debe tener en cuenta que quien lo haya recibido tendrá tus datos personales, y también los datos de tu tarjeta de crédito, así que te recomendamos que contactes lo antes posible con tu banco o entidad emisora de la tarjeta de crédito para indicarles lo ocurrido y que procedan a tomar las medidas oportunas lo antes posible.

Para evitar ser un afectado del phising

-No abras correos ni mensajes de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado, elimínalos directamente.

-No contestes en ningún caso a dichos mensajes.

-Precaución al seguir enlaces y descargar ficheros adjuntos aunque sean de contactos conocidos.

-Si no hay certificado y la URL no empieza por HTTPS, no facilitemos nunca ni datos privados ni bancarios.