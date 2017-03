La nueva actualización de iOs dejará obsoleto tu iPhone 5

La nueva actualización de iOS que ha lanzado Apple no permite que los modelos iPhone 5 e iPhone 5C puedan instalar la nueva versión del software.Esta decisión se debería a que estos terminales tienen un procesador de 32 bits, que no permite instalar la actualización. Por ello, tras el lanzamiento de iOS 10.3.2, los modelos iPhone 5 e iPhone 5C, no podrán actualizar la nueva actualización del software.

Según ha informado Metro, el viejo sofware carece de un dispositivo de 32 bits mientras que los nuevos modelos iPhone tienen un procesador de 64 bits, por lo que los modelos anteriores no pueden ejecutar esta nueva actualización que mejora el rendimiento de los dispositivos móviles.

Otros juguetes de Apple que se verán afectados con esta actualización es la cuarta generación de iPad, la cual también utiliza el chip A6 de 32-bits.

La actualización de iOS aún está en proceso de prueba, por lo que su versión final podría incluir cambios y hacer desaparecer esta función.

La actual versión iOS 10.3 ha mejorado la velocidad de carga de las aplicaciones. Esto, dado que se han simplificado y acortado las animaciones, permitiendo una mayor fluidez del sistema.

Por otro lado, los usuarios que han podido disfrutar de esta modificación han comentado que les ha permitido aumentar el espacio de la memoria de su iPhone y destacan el aumento de velocidad en el uso de aplicación, entre otros características.