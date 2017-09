La Policía alerta de un nuevo bulo con Coca-Cola que circula en WhatsApp

La Policía Nacional ha alertado a través de su cuenta oficial de Twitter de un nuevo bulo que está circulando a través de Whatsapp sobre Coca-Cola. En este mensaje se avisa de una promoción que está realizando la multinacional de refrescos en la que se informa de que se puede ganar una nevera patrocinada por la empresa para celebrar su 24 aniversario, algo que la Policía ha alertado que forma parte de un nuevo bulo.

— Policía de Madrid (@policiademadrid) 26 de septiembre de 2017