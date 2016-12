¿Cuál es la serie más pirateada de 2016?

La producción televisiva de fantasía épica “Juego de tronos” fue la serie más pirateada en 2016 según la clasificación difundida por el sitio especializado TorrentFreak.

La producción de HBO basada en las novelas de George R.R. Martin lideró por quinto año consecutivo este listado, que mide las descargas efectuadas a través de BitTorrent.

TorrentFreak destacó que el pico de usuarios que compartieron un episodio en 2016 tuvo lugar con el final de la sexta temporada de “Juego de tronos”, cuando 350.000 personas tenían torrents (archivos para descargar un contenido) activos para ese último capítulo.

Los más pirateados: The Walking Dead y Westworld

Completaron el podio de contenidos televisivos más pirateados en 2016 la serie sobre zombis “The Walking Dead” y el show de ciencia-ficción “Westworld” con su primera temporada.

Por detrás se situaron las producciones televisivas “The Flash”, “Arrow”, “The Big Bang Theory”, “Vikings”, “Lucifer”, “Suits” y “The Grand Tour”, que cerró el listado de las diez series más pirateadas.

Asimismo, TorrentFreak apuntó que los usuarios comparten archivos con cada vez más calidad, pasando de vídeos con definición de 480p a formatos de 720p o 1080p.

“Westworld” contra “Strangers Things”, el año de Netflix contra HBO

Con la perspectiva de que a “Juego de tronos” le quedan solo dos temporadas, HBO ya le ha buscado sustituta y con éxito, “Westworld”, un proyecto que se mide en el ring de la televisión a la carta con la receta nostálgica de “Stranger Things”, de Netflix, como serie del año.

Lo que está claro es que este año se cierra con la consolidación de estas plataformas de pago, que se hicieron con más del 70 por ciento de las nominaciones a los Globos de Oro televisivos, incluyendo 8 de las 10 candidatas a mejor serie (5 en comedia y 5 en drama).

Entre ellas están algunos de los mayores éxitos de la temporada, como “Stranger things” (Netflix), que se ha convertido en todo un fenómeno y que ha suscitado la unanimidad de crítica y público con su mezcla de ciencia ficción, terror y drama, su ambientación en los ochenta y sus protagonistas.

Con permiso de clásicos de esta plataforma como “House of Cards” o “Orange is the New Black”, las series más destacadas de este año son “Stranger Things” y “The Crown”, toda una apuesta de Netflix, con un enorme presupuesto, que ha superado las mejores expectativas con su clásica y elegante historia de la reina Isabel II, que tendrá continuación en una segunda temporada.

Frente a ellas, los dos pesos pesados de HBO: la consagradísima “Juego de tronos” y la recién llegada “Westworld”.

Antes de que se le acabara el gran fenómeno en que se ha convertido “Juego de tronos”, que tiene 2018 como fecha de fin con sus octava temporada, HBO se lanzó a buscar una sustituta a su altura y la ha encontrado en “Westworld”.