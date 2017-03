Las menciones ya no restarán espacio en tus hilos de Twitter

Twitter en su batalla por competir con las grandes redes sociales ha ido eliminando las restricciones de espacio de su formato de mensaje: primero contenido audiovisual, y ahora las menciones.

Desde este jueves la compañía de Tim Cook dejará de restar caracteres por los usuarios mencionados, es decir, las conversaciones públicas podrán ser más largas. Aunque era un secreto a voces no se había introducido con los últimos cambios en el funcionamiento de la red social.

Todas estas medidas forman parte de la carrera de fondo para ir más allá de los 140 caracteres que han determinado durante años sus mensajes. Ya en 2015, Twitter consideró sustituirlo por un nuevo límite de 10.000 caracteres, pero finalmente decidieron no hacer un cambio tan extremo. Ahora han estado eliminando todos los elementos posibles para que los usuarios puedan escribir más. Primero, fueron las imágenes y el contenido audiovisual, al que luego siguieron las encuestas y los retuits manuales.

Además, Twitter ha confirmado que prescindirá de la ‘@’ con la que se marcan las menciones, como ya se había filtrado. Algunos usuarios las han visto desaparecer en las últimas actualizaciones, pero otros siguen viéndolas en sus ‘timelines’.

We’re changing replies so that you have all 140 characters to express yourself.

Learn more: https://t.co/PNWGilbmVd pic.twitter.com/cxBJohZc2Q

— Twitter (@Twitter) 30 de marzo de 2017