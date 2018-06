Lolito Fernández sigue el camino de otros Youtubers por el infierno fiscal de España

Lolito Fernández, considerado uno de los mejores jugadores del mundo de Fortnite, el popular y viral videojuego de moda, sigue la estela dejada por otros Youtubers para fijar su sede fiscal en Andorra ante el infierno fiscal que es España.

“Es completamente falso que me vaya a Andorra a evadir impuestos”, ha asegurado en un vídeo viral. “En Andorra se pagan impuestos, lo que pasa es que no te sablean como en España”, ha reconocido.

Lolito continúa así la estela de otros youtubers muy conocidos, que pese a las críticas, prefieren velar por sus donaciones e ingresos antes que ser castigados fiscalmente en España, donde los tramos máximos en el IRPF alcanzan el 45%, sobretodo porque estos genios del teclado y el mando de consola llegan a cobrar miles de euros.

Fernández, originario de Málaga, no ha desvelado sus ingresos, pero con más de tres millones en Youtube y con miles de seguidores en Twich, la plataforma de vídeos de ‘gamers’ gana lo suficiente como para irse de España y evitar pagar 45 de cada 100 euros en los tramos más elevados. No son pocos los youtubers que han elegido Andorra por el tratamiento fiscal.

El youtuber pone de manifiesto el infierno fiscal en el que se ha convertido España, con un discurso más propio de un liberal económico que de un progresista. Sea como fuere, su dinero irá a Andorra.

“Tienes que pagar impuestos en España, es para pagar las escuelas”, ironiza el Youtuber. “¡Y un cipote!”, reflexiona. “Yo no he ido al instituto prácticamente. He sido un desgraciado toda mi vida, a mi España me ha dado muy poco”, ha justificado, dando zascas a quienes le critican por tomar esta decisión, más cuando tiene que encontrar una residencia en Andorra y por tanto pagar por ella.

“Me voy a Andorra porque aquí en España, atentos a lo que os digo, se paga hasta un 50% de impuestos, o por lo menos eso me han dicho”, ha asegurado. Y no se equivoca, en sus tramos más elevados se paga hasta el 45% en el IRPF. Eso sí deja clara su nacionalidad: “Orgulloso de ser español por la gente, porque obviamente el Gobierno español es una basura”.