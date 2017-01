Netflix lanza un videojuego con los protagonistas de sus series

Netflix lanza un videojuego protagonizado por algunos de los personajes más míticos de sus series. El juego se llama Netflix Infinite Runner en el que la misión de los participantes con los personajes que escojamos será la de correr sin parar mientras saltamos obstáculos y recogemos objetos. Tanto estos como los fondos de pantalla dependerán totalmente del personaje elegido.

Los personajes que se pueden elegir son: Pablo Escobar de ‘Narcos’, Marco Polo de la serie que lleva su nombre, Piper Chapman de ‘Orange is the New Black’ y Mike Wheeler de ‘Stranger Things’. Los controles son sencillos: sólo se tiene que pulsar la tecla espacio o hacer click con el ratón para que el personaje salte, pudiendo hacer dobles saltos cuando lo necesitemos, el correr se hace de forma automática.

En cuanto a los gráficos son pixelados al estilo de los ocho bits para ofrecer un aspecto añejo al juego, aunque la mayoría de personajes son reconocibles por su cara o su indumentaria. Cada personaje elegido tiene, también con un sonido de videojuego añejo, la banda sonora de su serie.

Cuanto más avancemos más puntos ganaremos, y al final de cada pantalla llegaremos a un jefe final que también será un personaje de la serie, como por ejemplo el Demogorgon de Stranger Things.

Las series de Netflix para 2017

Netflix ha acertado de lleno con “The Crown” y estrenará en 2017 su segunda temporada al igual que “Stranger Things” la serie de la que más se ha hablado en los últimos meses, un regreso a las películas adolescentes de aventuras de los años ochenta que ha permitido recuperar a Winona Ryder.

Otra musa que andaba desaparecida, Drew Barrymore, también ha sido rescatada por Netflix en “Santa Clarita Diet”, donde la actriz que debutó con “ET” compartirá protagonismo con Timothy Olyphant.

Ambos se pondrán en la piel de un matrimonio que se dedica al negocio inmobiliario y cuya vida dará un giro de 180 grados.

Netflix completará su oferta de novedades con dos series del universo “Marvel”, “The Defenders” y “Iron Fist”, que prometen hacer las delicias de los amantes del cómic y los superhéroes.

Continuará con una de sus series más emblemáticas, “House of Cards”, que al menos contará en el nuevo año con otra temporada, la quinta

Lo que no se sabe es por dónde irá la trama, habitualmente muy pegada a la actualidad, ya que el triunfo de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos ha sorprendido incluso a los maestros de los giros de guión de thriller políticos como la de Kevin Spacey y Robin Wrigth o “Homeland”, otra de las veteranas de la parrilla.

Ambas habían previsto a “mujeres” en la Casa Blanca en paralelo a la mujer que esperaban tener de presidenta, pero como siempre, la realidad supera a la ficción.

Por eso “House of cards” podría no tener la continuación paralela a la realidad que los espectadores preveían para el desarrollo de la quinta temporada, al igual que la serie protagonizada por Claire Danes, que ya sumará seis temporadas en 2017.

Aunque en el caso de “Homeland”, los guionistas se curaron algo más en salud y retrasaron la escritura hasta las elecciones del pasado 8 de noviembre ya que su idea para los nuevos capítulos es inspirarse en la realidad de Estados Unidos y centrarse más en la política interior del país, como señaló el responsable de guiones de la serie, Alex Gansa.

Otra gran fuente para la ficción de este nuevo año seguirá siendo el narcotráfico

“Narcos”, la serie sobre la vida de Pablo Escobar estrenará tercera temporada con el español Javier Cámara en el reparto interpretando a un narcotraficante que querrá hacerse con el poder tras la caída del líder del cártel de Medellín.

Aprovechando el tirón de la actualidad también Netflix se ha asociado con Univisión para la nueva serie “El Chapo”, sobre el narco mexicano en custodia de las autoridades de EE.UU. Joaquín “El Chapo” Guzmán.