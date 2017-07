¿Por qué Nokia desechó este modelo de tabletas?

Varias fotografías reales de un prototipo de la cancelada Nokia Mercury con el sistema operativo Windows RT se difundieron en la Red, informa el portal Windows Blog Italia.

El aparato debía ser fruto de la colaboración de Microsoft y Nokia y estaba programado que se lanzara entre 2014 y 2015 pero nunca obtuvo la luz verde de Microsoft, según indica Phone Arena.

