Podrías ganar más de 1.680 millones de euros al año si vendieses tus móviles antiguos

Los españoles podrían conseguir más de 1.680 millones de euros al año si vendieran los teléfonos móviles que ya no utilizan.Según un estudio realizado por la web del ahorro Kelisto.es con motivo del Día Mundial del Teléfono Móvil, que se celebra el próximo lunes 3 de abril, vender un teléfono móvil de dos años de antigüedad en buen estado de conservación, incluyendo todos sus complementos (cargador, batería o auriculares) permite conseguir, de media, 84 euros por terminal.

El estado en el que se encuentra el teléfono móvil es “fundamental” a la hora de obtener una mejor valoración del mismo en las tiendas de compraventa de teléfonos móviles

Si el smartphone no funciona, o si no se conservan todos sus componentes, el precio medio que puede obtenerse por su venta desciende hasta los 10,8 euros. En el momento de vender el teléfono móvil que ya no se utiliza, la web afirma que comparar precios es “básico”, ya que puede existir diferencias básicas en el precio que ofertan unas casas de compraventa y otras.

Además, Kelisto explica que cada año se dejan de utilizar más de 20 millones de teléfonos móviles en España, con una media de año y medio por cada termina y estima que hay más de 50 millones de terminales en desuso en nuestro país, de los que sólo el 5% se recicla, y que al menos existe un teléfono móvil que no se utiliza en cada hogar.

“Cada vez cambiamos de teléfono móvil con mayor asiduidad. La popularización de los smartphones y las redes 4G para navegar por Internet desde el móvil han provocado que, en los últimos dos años, el parque móvil en España se haya renovado por completo”, expone el redactor jefe de Kelisto.es, Manuel Moreno.