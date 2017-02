Pokémon Go estrena 80 nuevas criaturas

Pokémon GO ha incorporado su actualización más importante, al que incluye novedades como las criaturas de segunda generación.

La primera versión del videojuego daba la opción al jugador de utilizar todas las criaturas de la primera generación a excepción de los Pokémon legendarios y Ditto, un Pokémon capaz de convertirse en cualquier Pokémon que sería introducido a partir de una actualización. Más tarde, Niantic añadió las primeras criaturas de la segunda generación: las crías Pokémon.

La compañía ha confirmado que incluirá 80 nuevas criaturas antes de que finalices este mes de febrero gracias a una nueva actualización. EN esta nueva actualización se encontraránlos icónicos Chikorita, Cyndaquil y Totodile, los tres Pokémon iniciales que sustituyeron a Bulbasur, Charmander y Squirtle en la región de Johto.

Trainers, over 80 more Pokémon and new features are here! https://t.co/7hUwB1wVBAhttps://t.co/9gVfrwaemA

PUBLICIDAD

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) 16 de febrero de 2017