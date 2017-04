El prometedor estreno de Switch abre da perspectivas para Nintendo

Nintendo sextuplicó su beneficio neto en 2016 gracias a varias partidas de ingresos extraordinarios y prevé unos resultados más sólidos para el ejercicio en curso tras el prometedor estreno en el mercado de su nueva consola, Switch.

PUBLICIDAD

Según sus resultados publicados correspondientes al pasado ejercicio fiscal nipón -entre abril de 2016 y marzo de este año-, Nintendo ganó 102.574 millones de yenes (844 millones de euros), por encima de lo previsto por los analistas y frente a los 16.505 millones de yenes (139 millones de euros) de un año antes.

Su beneficio operativo, sin embargo, retrocedió un 10,7 por ciento hasta los 29.362 millones de yenes (241 millones de euros), mientras que su facturación por ventas bajó un 3,0 por ciento hasta los 489.090 millones de yenes (4.024 millones de euros).

La compañía con sede en Kioto (oeste) compensó esta evolución negativa con el ingreso extraordinario de 63.500 millones de yenes (523 millones de euros) por la venta del citado club de la liga estadounidense de béisbol (MBL), completada el pasado agosto.

PUBLICIDAD

Nintendo también se embolsó otros 20.200 millones de yenes (166 millones de euros) extraordinarios derivados del aumento del valor de su filial Pokémon Company, propietaria de los derechos de esta exitosa franquicia y creadora del juego para smartphones “Pokémon GO”, que se convirtió en un fenómeno global el año pasado.

El retroceso de sus ventas se explica por el previsible desinfle de su plataforma doméstica de anterior generación, Wii U, ante la llegada de la nueva videoconsola insignia de empresa, Nintendo Switch

El fulgurante éxito cosechado en el mercado por Switch abre unas perspectivas optimistas para la compañía, después de las dudas que inicialmente sembró su lanzamiento debido a su formato híbrido -que borra la distinción entre las consolas portátiles y las domésticas- y a un precio considerado elevado por algunos expertos.

Nintendo vendió 2,74 millones de unidades de Switch en todo el mundo sólo en marzo, su primer mes en el mercado, y aspira a vender más de 10 millones hasta finales de 2017, mientras que de su predecesora, la Wii U, se han vendido 14 millones de consolas en cinco años.

“El fuerte debut de Switch ha sido un alivio para nosotros”, dijo en declaraciones recogidas por los medios nipones el presidente de la compañía, Tatsumi Kimishima, quien también confió en mantener su ritmo de ventas, aunque señaló que la compañía también deberá asumir mayores costes para incrementar la producción de la consola.

PUBLICIDAD

La buena acogida de la nueva consola se vio favorecida por el lanzamiento simultáneo del esperado juego “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, que en marzo vendió la cifra récord de 2,76 millones de unidades en todo el mundo.

En cambio, Nintendo comercializó el pasado ejercicio 14,8 millones de unidades de títulos para la Wii U (un 46 por ciento interanual menos), cuya producción podría detenerse próximamente, así como 760.000 unidades de esta consola de anterior generación, un 77 por ciento menos.

Para el ejercicio en curso, que concluirá el 31 de marzo de 2018, Nintendo prevé embolsarse unas ganancias netas de 45.000 millones de yenes (370 millones de euros), un 56 por ciento menos que el año pasado.

Su beneficio operativo ascendería a 65.000 millones de yenes (535 millones de euros), un 121 por ciento más que el de este año, mientras que su facturación por ventas avanzaría un 53 por ciento hasta los 75.000 millones de yenes (618 millones de euros).

La buena marcha de Switch también ha favorecido un repunte del valor de mercado de Nintendo, cuyas acciones en bolsa han ganado un 20 por ciento desde su lanzamiento el pasado 3 de marzo.