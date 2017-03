Si quiere entrar en Estados Unidos deberá revelar sus contraseñas de redes sociales

Los agentes fronterizos de EEUU están pidiendo a los viajeros acceso a sus teléfonos móviles para revisar redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías y vídeos, según un informó hoy la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Esta estrategia, que había adelantado inicialmente la cadena NBC, muestra que las autoridades han adoptado técnicas más agresivas los últimos dos años debido a algunos incidentes registrados en 2015 y 2016, cuando el FBI y otras agencias gubernamentales no lograron detener a ciudadanos estadounidenses, potencialmente peligrosos.

Pese a ese aumento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza constató que los viajeros afectados por este tipo de inspecciones en 2016 fue el 0,0012% de todas las entradas, alrededor de 390 millones.

“Las inspecciones de dispositivos electrónicos de la CBP han llevado a detenciones por pornografía infantil, pruebas para combatir la actividad terrorista, violaciones de controles de exportación, condenas por violaciones de derechos de propiedad intelectual y descubrimientos de fraude de visados”, según la agencia.

Aunque la CBP no aportó datos sobre la nacionalidad de los afectados, 23 de las 25 inspecciones a viajeros utilizadas por NBC para su investigación fueron a ciudadanos estadounidenses.

En los aeropuertos estadounidenses y en los puntos de control por tierra, los agentes fronterizos piden a los viajeros que les entreguen sus teléfonos móviles, los desbloqueen y les digan las contraseñas de sus redes sociales para poder examinar su contenido.

Electronic media search happens to <1% of arrivals, but can reveal criminal activity. Child porn found on phone: https://t.co/OreKapbbMO pic.twitter.com/6MDaJqgjPM

— CBP (@CustomsBorder) 12 de marzo de 2017