Wikileaks: Siri escucha siempre lo que dices y lo envía a la CIA

Un teléfono móvil, la televisión inteligente o cualquier dispositivo enganchado a la red puede ser el vehículo perfecto para que sean espiados. La CIA lo ha hecho, según ha informado Wikileaks.

El portal de filtraciones WikiLeaks difundió detalles de un programa encubierto de “hacking” de la CIA estadounidense, como parte de una serie en siete entregas que define como “la mayor filtración de datos de inteligencia de la historia”.

WikiLeaks, dirigido por Julian Assange, había planeado una rueda de prensa a través de internet para presentar su proyecto “Vault 7”, pero posteriormente anunció en Twitter que sus plataformas habían sido atacadas y que intentará comunicarse más tarde.

En un comunicado, el australiano, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, dijo que la filtración de hoy es “excepcional desde una perspectiva legal, política y forense”.

Apple, Samsung, Microsoft react to WikiLeaks #Vault7. Google stays quiet about the many vulnerabilities in Android https://t.co/RpUEQTypxh

— WikiLeaks (@wikileaks) 8 de marzo de 2017