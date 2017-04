¿Te ha aparecido este logo en Google Maps? Este es su significado

Google, se ha sumado a la ola de bromas por el día de los inocentes en los países anglosajones, conocido como April Fool’s Day y ha incluido al clásico Pac-Man en su aplicación de mapas para disfrutar del videojuego en las calles de cualquier ciudad.

El buscardor con sede en California ha habilitado una nueva herramienta para navegar por los mapas de Google Maps jugando al mítico juego Pac-Man, aunque con una pequeña novedad: lo han presentado en su versión femenina y ahora se llama Ms. Pac-Man.

Para comenzar a jugar en la versión móvil, solo hay que pinchar el icono de Ms. Pac-Man. En ese momento el mapa cambia y aparecen los conocidos fantasmas del juego, a los que podrás esquivar usando la pantalla táctil del móvil. Así mismo, en la versión web aparece un icono que dice ‘Inserte una moneda’.

Nothing like a quick 30k (points) to start a Saturday night. Awesome job, @JackDrees!

Use #MsPacMaps to let us know your best score 😁 ✨ pic.twitter.com/bGWvOITM9i

— Google Maps (@googlemaps) 1 de abril de 2017