“The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, inmejorable en Nintendo Switch

El debut de Nintendo Switch llega acompañado por el videojuego “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, que ha deslumbrado a la mayoría de los críticos al conseguir una de las mejores notas vistas en el sector: 98 sobre 100 en el portal especializado Metacritic.

Su precio de venta al público es de 330 euros, un precio que los especialistas consideran elevado para una consola portátil pero ajustado para una de sobremesa.

“El mundo de Hyrule que hemos creado para The Legend of Zelda: Breath of the Wild es tan grande y dinámico, que queríamos ofrecer más experiencias dentro de él a los usuarios”, ha afirmado el desarrollador de Nintendo y productor de la serie Eiji Aonuma. “Con este nuevo pase de expansión, esperamos que los fans jueguen, exploren y disfruten del juego aún más.”

El mundo de Zelda: Breath of the Wild ha sido creado con una mimo y una dedicación en los pequeños detalles que pocas veces se ha visto en otro videojuego. Al comprar el pase de expansión, el usuario verá cómo aparecen de forma inmediata tres nuevos cofres del tesoro en la meseta de los albores del juego. Uno de estos cofres contendrá una camiseta con el logo de Nintendo Switch que Link podrá ponerse durante su aventura y que es exclusiva del pase de expansión. Los otros dos cofres proporcionarán objetos útiles.

Nintendo Switch se vende desde hoy en las tiendas españolas

Nintendo Switch, la nueva consola de la compañía japonesa, ha salido este viernes a la venta en todo el mundo en un intento por romper con el modelo tradicional al apostar por primera vez por un concepto híbrido: portátil y sobremesa al mismo tiempo.

En España, muchas tiendas de electrónica han abierto este viernes sus puertas con colas de clientes dispuestos a adquirir el nuevo dispositivo, que estaba en preventa desde hace meses.

“Desde que se anunció la consola, las reservas han sido constantes, con lo que hemos tenido que aprovisionar más unidades para poder satisfacer la demanda, hasta el punto de que tuvimos que cerrar la campaña de reservas el pasado miércoles”, ha reconocido a Efe un portavoz de la cadena especializada en venta de videojuegos y electrónica Game.

La situación se ha repetido en otras cadenas comerciales, como Amazon, donde uno de sus portavoces ha descrito a esta redacción el volumen de reservas con un ejemplo gráfico: “si pusiéramos todas las Nintendo Switch, sus accesorios y los juegos relacionados con este producto que los clientes han reservado hasta el día de hoy, ocuparían en línea recta todo el Paseo de la Castellana madrileño”.