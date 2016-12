Twitter empieza a emitir vídeos en streaming de 360 grados

Twitter ha iniciado una nueva apuesta dentro del mundo del vídeo y empieza a permitir las emisiones de vídeo en directo con cámaras de 360 grados.

La apuesta de la red social por el vídeo es clara. Tras comprar Persicope e introducir el vídeo en directo, Twitter quiere ganar popularidad y usuarios con la emisión de vídeos en directo, un producto que está teneniendo muy buena acogida en otras redes sociales como Facebook.

360 Sunset in Florida. First ever #Periscope360 with @Brandee_Anthony https://t.co/AZWbnnT15S

— Alex Pettitt (@Alexpettitt) 28 de diciembre de 2016