Un agujero de seguridad permite a los móviles de Samsung realizar envíos de fotos y archivos sin permiso del usuario y al azar a la lista de contactos, según han publicado en redditt varios usuarios.

Los usuarios afectados tienen Galaxy S9 y Galaxy Note 8, según han denunciado en la popular red social. El envío de estos archivos se está realizando a través de mensajes de texto, que según la tarifa podría dar un susto en la factura mensual.

Asimismo, no hay registro de mensajes de salida en los terminales afectados, pero sí en los destinatarios. Uno de los usuarios ha asegurado que su pareja sentimental ha recibido fotos suyas sin que él las hubiera mandado. La operadora afectada en este caso es T-Mobile.

El problema estaría en Samsung Messages, un aplicación de mensajería predeterminada en los dispositivos de la compañía surcoreana. Una persona en el foro de la comunidad de Samsung ha asegurado que la aplicación de mensajes registraba numerosos fallos tras una actualización de T-Mobile las redes RCS, se trata de un protocolo de mensajería entre diferentes operadores para facilitar el envío de vídeos y otros medios y tiene como fin suprimir los primitivos SMS.

Samsung ha afirmado que está al tanto de los errores y ha realizado una investigación sobre lo ocurrido, según ha afirmado un portavoz de la compañía a CNBC. Se alienta a los clientes a ponerse en contacto directamente con su equipo local de atención al cliente.

Samsung ha afirmado después que no es ningún problema ni de software ni hardware, por lo que podría ser un fallo de la propia actualización de T-Mobile.

“Samsung ha revisado este asunto a fondo en los últimos días, sin embargo, no se encontraron problemas de hardware o software relevantes para este caso en particular. Si bien no se conocen informes de clientes similares a nivel mundial, continuaremos investigando este tema más a fondo”, según ha asegurado un portavoz.

T-Mobile ha declinado realizar comentarios a este medio, pero ha asegurado que “no es un problema de T-Mobile” en otros.