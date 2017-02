WhatsApp avisará cuando un contacto cambie su estado

WhatsApp, la red social de mensajería instantánea, enviará notificaciones cada vez que un contacto cambie su estado, según ha publicado MovilZona.

La semana pasada se dio a conocer que Whatsapp iba a permitir que los miembros de los grupos supiesen dónde estamos, es decir, la aplicación informaría dónde estamos a nuestros contactos, aunque esta nueva actualización se puede desactivar en cualquier momento.

Ahora, cuando alguno de nuestros contactos de WhatsApp cambien su estado en la aplicación, recibiremos una alerta avisándonos de ello, con la posibilidad de comentar de forma directa dicho estado.

Además, también aparecerá una nueva pestaña de estados en WhatsApp donde se reunirán, aquí sí, todos los estados de nuestros contactos, para poder leerlos rápidamente.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.40+: “mute” and “unmute” alerts. (DISABLED BY DEFAULT) #whatsappbeta pic.twitter.com/abcMb1wq4M

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 4 de febrero de 2017