WhatsApp deja de funcionar en varios países

Este jueves, usuarios han reportado en distintas partes del mundo un fallo de funcionamiento del servicio de mensajería instantánea WhatsApp. En particular, los problemas detectados están vinculados con la imposibilidad de enviar o recibir mensajes (61%) y de conectarse al servicio (38%), según datos del portal Downdetector.com.

PUBLICIDAD

Usuarios de las redes sociales no han tardado en comentar el hecho en sus publicaciones. “Sin WhatsApp me siento amputado”, escribe un internauta, según recoge RT.

Soy yo, o ¿WhatsApp está caído? ¿Alguien está sufriendo fallas también? 14:32 – Digitel – Pzo PUBLICIDAD — Jas (@Jas_Acevedo) 21 de septiembre de 2017



No obstante, hay quienes restaron importancia al fallo de la aplicación. “No me importa si deja de funcionar WhatsApp, pero me moriría si deja de funcionar Twitter”, comenta un tuitero.

Hay problemas con internet en todo el mundo.

Whatsapp está caído en varios países. — Sil Mann (@Si_LMann) 21 de septiembre de 2017 PUBLICIDAD



“¿Por qué se preocupan tanto por WhatsApp?, si hay mucho otras ‘apps’ lternativas: Hangouts, Messenger, SMS, entre otras mas”, asegura otro usuario de la misma red social.

Ohne WhatsApp Web fühle ich mich amputiert. — 24.9. Nazis schlagen (@muell_mann) 21 de septiembre de 2017