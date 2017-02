Whatsapp podría incorporar vídeos como perfil

WhatsApp pronto podría incorporar una nueva característica, vídeos como perfil en vez de las habituales fotografías estáticas. Según las últimas informaciones, la compañía de Mark Zurengberg está realizando pruebas para que podamos escoger entre poner una foto de perfil o un vídeo.

La aplicación de mensajería instantánea también podría renovar su interfaz gracias a la que al iniciar la aplicación no veremos directamente los chats como ahora, sino que aparecerán las “historias” de nuestros contactos.

The first Status from WhatsApp! (Still hidden) pic.twitter.com/CLVSHl9Ycd

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 16 de febrero de 2017