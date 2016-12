Windows inaugura su pantalla verde de la muerte

La temida pantalla azul de la muerte de Windows será ahora verde, e incluirá un código QR que permitirá a los técnicos informáticos determinar las causas exactas del error.

La temida pantalla azul de la muerte de Windows será reemplazada por una ‘versión actualizada’ que refleja un fondo verde. Esta nueva propiedad ha sido descubierta por un fanático de la informática, quien tras probar la actualización 14997 de Windows 10 ha publicado su hallazgo en las redes sociales.

@mahoekst so on a hunch I tried to force a bug check and well, yeah… pic.twitter.com/iKeDPT5wu6

— Chris123NT (@Chris123NT) 29 de diciembre de 2016