Youtube dejara de emitir los anuncios de 30 segundos sin posibilidad de ser saltados

Youtube dejará de emitir a partir del año 2018 en su plataforma los anuncios publicitarios de 30 segundos que no se pueden saltar.

Así lo ha informado Google en un comunicado emitido, en el que también señala que darán prioridad a los formatos más cortos y ha expresado que esta medida está tomada para mejorar la experiencia publicitaria del usuario y así beneficiar tanto a los consumidores como a los anunciantes, a través de los Bumper Ads, recoge Dircomfidencial.

Estos fueron introducidos en abril del año 2016 y tenían como destinatarios principales los usuarios de los dispositivos móviles. Con una duración de seis segundos, este tipo de anuncios han ido desarrollándose con el paso del tiempo hasta que se convertirán en un pilar fundamental de la herramienta publicitaria de Youtube en el próximo año.

”Como parte de este compromiso, hemos decidido finalizar el respaldo a los anuncios de 30 segundos de duración sin la posibilidad de ser saltados y centrar los esfuerzos en otros formatos que proporcionen una mejor experiencia a usuarios y marcas”, ha indicado a campaignlive.co.uk un portavoz de Google.

En opinión de los expertos, el movimiento dado por Google es lógico en el intento que tiene la compañía por satisfacer a ambas partes. Así lo asegura Andrew Peake, director de la agencia creativa VCCP, que destaca la respuesta de Youtube a sus clientes.

No obstante, no todas las voces se muestran tan favorables con esta estrategia. Callum McCahon, director de estrategia de Born Social, señala que este movimiento no satisfará a los anunciantes, ya que Youtube hace esto por mantener sus índices de audiencia.