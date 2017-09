¿Cuál es el fin más probable de la civilización humana?

El astrofísico sueco Max Tegmark, del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (EE.UU.), reveló en una entrevista con el portal IEEE Spectrum el escenario negativo más probable del futuro de la civilización humana.

En su libro ‘Vida 3.0: ser humano en la era de la inteligencia artificial’, Tegmark explica cómo la actual investigación de la inteligencia artificial puede conducir a la creación de una superinteligencia artificial, según ha recogido RT.

Tegmark advierte que, en el peor de los casos, la humanidad puede extinguirse y ser sustituida por esta superinteligencia artificial que no tendrá conciencia. “Si todas las maravillas del cosmos continúan sin una mente consciente para apreciarlas, el universo se convertirá en un desperdicio de espacio sin sentido”, lamenta el científico.

El físico llamó a pensar que el futuro de la humanidad está conectado con la inteligencia artificial. “El hecho de que no sabemos qué va a salir mal no significa que no debamos pensar en ello”, cree Tegmark.

Steven Hawking, así como el director general del SpaceX Elon Musk, en repetidas ocasiones calificaron la inteligencia artificial como una de las amenazas más importantes para la humanidad.