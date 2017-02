Imágenes: Volcán Etna entra en erupción

El volcán Etna, situado en la isla italiana de Sicilia (sur), ha entrado en erupción y ha mostrado en las últimas horas espectaculares explosiones incandescentes, emisiones de cenizas y una colada de lava, informaron las autoridades italianas.El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de la ciudad siciliana Catania (sur) informó hoy de que desde las 17:00 GMT del lunes, la actividad en el nuevo cráter sudeste iniciado el pasado 23 de enero se ha intensificado de forma gradual.

Los temblores volcánicos alcanzaron sus niveles más elevados esta noche, entre las 22 y las 24 GMT, cuando en la isla siciliana se pudieron ver fuentes de lava brotando hacia el cielo que superaron varios cientos de metros de altura.

Sicily’s Mount Etna puts on a spectacular lava display as it erupts back into life. pic.twitter.com/gd2HWgk8DQ

