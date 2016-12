El Rover Curiosity envió las imágenes de lo que parece ser una “cuchara” en la superficie de Marte y comenzaron las especulaciones.

El vehículo de exploración Curiosity de la NASA envió este lunes imágenes de la superficie de Marte donde se observa un objeto con forma de cuchara. El hallazgo fue tomado por la cuenta UFO Hunter en YouTube.

Cabe recordar que en otras misiones también se encontraron objetos que respetaban la forma de anillos o guantes.



Las teorías de que hay vida en en el país rojo resurgen tras la publicación de la imagen, tomada en marzo de 2016, se ha publicado recientemente por UFO Hunter en su canal de YouTube, donde se puede leer: “Hay una cuchara gigante en Marte. Es una cosa increíble. Probablemente perteneciente a una civilización perdida”. Lo cierto es que en la imagen no se puede saber si es grande o no ya que no hay ningún otro elemento con la que compararla.

Según informa Dailymail, es la segunda cuchara que aparece en el planeta rojo en los últimos años, de ahí que muchos se lancen a especular sobre la existencia de vida en Marte.

Por otro lado, China busca aliados internacionales para confirmarse como una “potencia espacial” que planea lanzar sus primeros módulos a Marte para el año 2020, a la cara oculta de la Luna -un terreno hasta ahora inédito- hacia 2018 y ultimar los preparativos para su futura estación orbital.