La NASA rompe el silencio sobre el hallazgo de vida extraterrestre que anunció Anonymus

Anonymous aseguró que la institución aeroespacial estadounidense daría un anuncio sobre el descubrimiento de vida extraterrestre fuera de la Tierra.

El administrador asociado del Directorio de Misión Científica de la NASA, Thomas Zurbuchen, ha respondido a la aseveración lanzada por el grupo internacional de ‘hacktivistas’ Anonymous, quienes mediante un comunicado aseguraban que la agencia espacial estadounidense estaría a punto de anunciar el descubrimiento de vida alienígena inteligente.

El funcionario ha asegurado a través de su cuenta de Twitter, que “no existen anuncios pendientes por parte de la NASA respecto a la vida extraterrestre”, contrario a lo que “algunos reportes” habían anunciado.

Contrary to some reports, there’s no pending announcement from NASA regarding extraterrestrial life.

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 26 de junio de 2017