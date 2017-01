“La enseñanza del inglés en España está mejorando”

Mercedes Pescador, habla como editora del libro de Heléna Kurçab, You can do it!, sobre el aprendizaje del inglés por parte de los españoles.

Para Mercdes Pescador, si quieres aprender inglés “lo importante es preguntarte si quieres hacer algo, la segunda parte es que no pases de conocerte a ti mismo y saber para qué quieres saber inglés. En ese momento ten una rutina diaria y con el CD del libro puedes dar grandes pasos. Estaba sorprendida de lo mal que se aprendía inglés en España”.

“Es un libro hecho para aquella gente con un nivel medio que necesita un empujón”

“En mi caso, con la rutina, hay que tener también cierta base, y aprendes inglés mal y lo hablas mal toda la vida. No necesitas conocerte todo el vocabulario. Es un libro hecho para aquella gente con un nivel medio que necesita un empujón. Dice que si de niños nos hubieran centrado en eso todo hubiera sido más sencillo, ahora parece que se está mejorando”.

Para Mercedes, la clave está en la confianza, “donde Heléna se centra es en la falta de confianza, viene en parte de una educación donde nos han recriminado demasiado, no como en el sistema americano. Cuando observamos a personas que han conseguido grandes logros, siempre se han visto como ganadores”.