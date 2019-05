María Zabay: ‘Una CCAA tan maravillosa como Cataluña vive sumida en la hostilidad’

@jmfrancas. María Zabay (@Maria_zabay) es escritora, guionista y directora y presentadora de tv. Autora junto a Antonio Casado de ‘Todos contra el bullying’, de Alienta (Planeta).



JMF: María, has publicado un libro sobre ‘bullying’, ¿por qué te preocupa esto?

María Zabay: Porque es un tema muy serio. Muchos niños sufren hasta el punto de llegar incluso a suicidarse. Poco a poco la sociedad se está concienciando de lo grave que puede ser en la vida de un niño que otros le acosen hasta el punto de arruinarle la vida. Pero me parece importante diferenciar entre el acoso escolar y un simple enfado o antipatía entre niños.

JMF: ¿Es muy frecuente?

María Zabay: Sí, mucho. 2 de cada 10 lo sufren en el mundo. Hay países como México en los que estas cifras se disparan de una forma desorbitada.

JMF: Y, ¿qué proponéis en el libro?

María Zabay: Todo lo necesario para prevenirlo, si todavía no ha sucedido, o erradicarlo si ya estamos frente a un caso. No hablamos de una única medida o de tres. No hay una píldora o secreto mágico para fulminarlo. Se trata de realizar varias acciones, todas ellas de gran importancia. Si se hace todo lo que indicamos en el libro, se consigue. Nos alegró mucho que el juez Calatayud dijera que era un libro imprescindible para erradicar el bullying y todavía nos hace más felices cada vez que recibimos el mensaje de unos padres dándonos las gracias.

JMF: ¿No es solución la propia defensa del niño y la selección natural para que se haga fuerte?

María Zabay: Desde luego, eso es clave, pero junto a otras cosas. Al niño hay que subirle la autoestima en casa, demostrarle que se le quiere, que se está muy orgulloso de él, enseñarle sus debilidades intentando mejorarlas, bromeando sobre ellas y, sobre todo reforzarle sus virtudes.: Es importante generarle un clima de confianza en casa (esto no significa que el niño haga lo que quiera, el niño tiene que ser educado, recibir directrices, castigos…).

JMF: Estamos al final de curso escolar, será bueno que los padres y profesores lo lean, danos la referencia.

María Zabay: El libro se llama “Todos contra el bullying”, de Alienta (Planeta), lo pueden comprar en casi cualquier librería y también en Ámazon.

JMF: ¿Hay conciencia del problema entre el profesorado?

María Zabay: Sí, mucha. Se preocupan, piden asesoramiento y ayuda. A nosotros nos han consultado varios y tengo que reconocer que nos sorprendieron mucho y para muy bien algunas de las medidas que estaban implantando. Desde luego que hay excepciones, profesores que no se involucran y que incluso ellos mismos son los instigadores del acoso, pero esos tristes casos son excepciones. Hay que pensar que la gran mayoría de los profesores lo son por vocación, con lo cual para ellos que un niño sufra en su clase es muy doloroso. Si alguno de los padres que nos está leyendo tiene un hijo que sufre bullying y su profesor no le hace caso, por favor, que se dirija directamente al director para que inicie el protocolo y, si en una semana no se ha obligado al acosador a pedir perdón y no se ha frenado el acoso, que lo ponga en manos de la policía nacional.

JMF: Además de un texto tan necesario, te has lanzado a escribir novelas, alguna más que picante, como es ‘LA ALUMNA’ (ARCOPRESS, 2016), ¿qué pretendías con ella?

María Zabay: Hacer una crítica a la manipulación de la sociedad por parte de los dirigentes. La Alumna cuenta la historia picante de una lolita que se enamora perdidamente de su profesor de historia de Cataluña. Ella se someterá a la manipulación psicológica y sexual de él, hasta que descubra que lo que de verdad está haciendo con ella.

JMF: ¿Crítica entonces a la sociedad catalana actual?

María Zabay: Sí. Creo que los escritores tenemos la obligación de ser críticos con determinadas cosas que han ocurrido y ocurren.

JMF: Es un libro excitante, nunca mejor dicho, ¿qué pretendías criticar en concreto?

María Zabay: Como española me preocupa la deriva de nuestro país, la tergiversación de los datos históricos, el adoctrinamiento que durante 40 años se ha hecho en TV3 y casi todas las aulas Cataluña, y la manipulación de los hechos para informar a la prensa internacional. España es un Estado de Derecho en el que no hay presos políticos. Lo que hay es una serie de señores que se han dedicado a mentir para manipular a una sociedad y mantenerse en el poder (mientras por detrás reconocían que ojalá nunca se llegara a conseguir esa independencia). ¿Se comparan con Kosovo? Por favor, no pueden burlarse así de la inteligencia de los que les escuchan.

JMF: ¿Hay ‘bullying’ político en Cataluña?

María Zabay: Tristemente, sí. El independentismo ha conseguido soliviantar a la población y levantar un sentimiento terrible en ella: el odio. Una CCAA tan maravillosa como Cataluña vive sumida en la hostilidad. Los que se sienten españoles tienen miedo de reconocerlo. Un amigo mío de familia barcelonesa de generaciones se ha ido de Cataluña, una amiga se vio acorralada en la universidad y este año empieza en Madrid. Esto no puede ocurrir. Mi novela La Alumna denuncia esto de una forma seria, documentada y, también, excitante.

JMF: ¿Excitante es sexcitante?

María Zabay: Digámoslo así.

JMF: ¿Has cambiado la vieja premisa pedagógica de ‘la letra con sangre entra’ por dar a conocer la maldad del ‘procés’ con el gancho de lo ‘erótico’?

María Zabay: Simplemente he escrito… Y he novelado porque el libro tiene mucho de ficción también.

JMF: Viendo la evolución de la situación catalana, ¿Piensas que tendrás que escribir otros libros?

María Zabay: Si es así, ojalá sea con final feliz.

JMF: ¿Ves el final de la cuestión independentista cerca?

María Zabay: Ojalá! Falta mucho todavía por resolver.

JMF: ¿Te preocupa algo en concreto en el ámbito político especialmente en la cuestión independentista?

María Zabay: El odio que hay en la sociedad. Es muy triste ver a familiares, amigos y vecinos enfrentados.

JMF: Acabemos con algo positivo que nos lleve al optimismo…

María Zabay: Ahora estoy publicando relatos cortos con Planeta en formato WhatsApp. Se llama la tuitliteratura.

JMF: ¿De qué va eso?

María Zabay: La gente ahora nos comunicamos a través de las redes sociales y leemos casi todo en el teléfono. Planeta ha sacado LEEMUR, un sello nuevo dedicado a un nuevo formato de literatura, la conocida como tuitliteratura. Consiste en leer un libro o ver una película a través de una conversación de WhatsApp. Yo he creado un thriller en el que dos amigas investigan la muerte de una conocida y llegan a una sorprendente historia que pondrá en peligro sus vidas. Se titula “El Contrato” y tiene seis partes. Esta semana se han publicado las dos primeras. La tercera saldrá el martes que viene…

JMF: Sorprendente, ¿cómo puedo leerlos?

María Zabay: Descárgate la app LEEMUR y ahí hay un menú muy amplio para elegir según el genero que te interese. El Contrato te va a encantar.

JMF: ¿Se edita en formato libro?

María Zabay: No, en formato WhatsApp, como nuestra charla de ahora. La gente está muy enganchada. Es muy ágil y eso gusta. Es como si en 2, 4 o 6 minutos vieras una peli.

JMF: Lo haré. Gracias María, te veo en plena forma, no paras, un beso y hasta pronto si te dejas.

María Zabay: Un placer! Un beso!