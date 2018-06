José Antonio Herce, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), habla de las pensiones, la edad de jubilación y el sistema educativo en Radio Intereconomía.



Herce afirma que “yo anuncié que como perseverasemos en la reversioóe de la reforma de 2013 nos iban a llamar desde Bruselas. La llamada directa no se ha producido todavía pero se producirá, estoy seguro. Me pone muy nervioso oír hablar de natalidad a los políticos, porque si algo revelan esas estadísticas es que hay que quitar obstáculos para que la gente pueda tener hijos”.



“Hay que demoler la barrera de los 65 años, hay que jubilarse cada vez más tarde”

“El problema es de la longevidad, y ese no es un problema. Hay que demoler la barrera de los 65 años, hay que jubilarse cada vez más tarde, no más intenso. Esto sería voluntario, pero naturalmente hay formas de inducirlo, porque si solo has trabajado 30 años díganme cómo se financia todo esto”.

Apunta también que “con más empleo y mejores empleos los salarios serían mayores las bases de cotización serían mayores y las pensiones también. Pero para tener esto necesitamos profundizar en una reforma educativa, que ya nos vale. El sistema sanitario español es de los mejores del mundo, peor no hemos hecho nada para tener un sistema educativo excelente”.