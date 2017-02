CE Executive Support siglo XXI, altos directivos para Pymes españolas

Eduardo Fernández, CEO de CE Executive Support siglo XXI, habla en Capital de su empresa y de la función que realiza para las Pymes.

Fernández asegura que estuvo “al salir de Canon dos años como head hunting, y están solo pensados para la gran empresa que son los que pueden pagar al alto directivo. Yo pensaba cómo trasladar ese talento. Y un grupo de 20 directivos nos juntamos para ver qué forma utilizamos para acceder a esto. Los costes son mucho más asumibles”.

“La bolsa de directivos es fruto de mi carrera profesional, fui haciendo una lista de lo que llamo gente buena y buena gente. Cuando se me ocurrió la idea contacté con ellos. Tenemos a día de hoy 18 directivos a disposición de las Pymes. Sectores como exportación, distribución, digitalización, tecnología…tenemos en todos los ámbitos”.

“Hay que mirar más al día a día”

“Con la filosofía de reto y apoyo de sacar adelante las Pymes, ahí fue donde nos convencimos todos para dar el paso. La diferencia con una gran empresa está marcada por muchos factores, tienes que ser un poco generalista, tienes que ser más medido y mirar más el día a día, pero pensando en grande y en global”.

Además, apunta que “yo fundé esta empresa con un carácter de flexibilidad absoluta, es una de las claves, ellos me plantean sus intereses. Quiero saber qué quieren y cómo lo quieren, yo planteo un proceso de seis meses o un año para llevar a cabo después esta labor”.

Sin ánimo de permanencia

“La gente a veces se asusta, pero lo bueno que tiene es que no hay ánimo de permanencia, no les van a quitar la silla. Nosotros podemos poner a un directivo en una empresa de 20-30 empleados que facture 4-5 millones de euros, los costes no varían mucho, un directivo que vaya a la empresa de 3-4 veces al mes puede costar 20.000-30.000 euros”.