Cómo encontrar trabajo de fin de semana

Trabajar los fines de semana puede suponer un esfuerzo extra y un sacrificio de tu tiempo libre (tanto por si estudias como si buscas un extra de sueldo), pero si te lo estás planteando, piensa en todo lo que puedes ganar: complementar tus ingresos y adquirir experiencia adicional. Este último aspecto puede ganar importancia si estás estudiando y no has podido ganar mucho rodaje en el terreno laboral hasta ahora, ya que muchos empleos para sábados y domingos no exigen mucha experiencia.

PUBLICIDAD

¿Qué tipos de trabajo de fines de semana puedo encontrar?

Según ha publicado jobtoday, la oferta de empleos puede ser muy amplia y se actualiza constantemente: trabajos en hostelería y restauración, peluquerías, atención al cliente, supermercados, tiendas, etc. También puedes encontrar trabajos diurnos o nocturnos, de más o menos horas, con experiencia o sin…

Lo más conveniente es que aproveches el filtro de búsqueda que te ofrece la app de Job Today para solo buscar y aplicar a ofertas de ‘fin de semana’. ¡Así harás tu búsqueda mucho más ágil! A partir de ahí, también puedes buscar por sectores, para decidir el tipo de empleo que más te gusta o te conviene ganar experiencia.

¿Y si no tengo experiencia?

¡No te preocupes! La falta de experiencia puede no ser un problema para este tipo de trabajos. Muchas empresas ya tienen en mente un tipo de perfil de estudiante, o necesitan ocupar un puesto de refuerzo para su plantilla. Por tanto, la falta de experiencia no será un problema. ¡Siempre estás a tiempo de aprender y mostrar entusiasmo por ello a la empresa!

PUBLICIDAD

Preparar el perfil laboral

Es importante que antes de buscar empleo tengas tu perfil en la app preparadísimo (te contamos aquí como tener un perfil de 10). Para este tipo de trabajos, desde Job Today te aconsejamos: