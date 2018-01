Según datos de la Central de Balances del Banco de España, el 49% de las empresas españolas aumentaron sus contrataciones en la primera mitad de 2017, una mejora del 46%, en relación al crecimiento de años anteriores.En general, en el contexto empresarial español, el empleo creció un 2%, frente al 3% que creció la economía; y los gastos de personal aumentaron un 1,8%. Por contra, la calidad de empleo deja que desear, ya que la mayoría del empleo generado se realiza con contratos temporales: este tipo de contratación aumentó un 8,1%; mientras que el empleo indefinido solo lo hizo un 0,8%.

El sector servicios, donde más se trabaja, pero donde menos duran los contratos

Las empresas que más contratan

Según un estudio de Statista, el Grupo Antolín, dedicado a la comercialización de componentes para automóviles, incrementó su plantilla un 51%; lo que supone unos 27.000 empleados más.

Mercadona también aparece en este ranking, elevando el 5% su contratación; sobre todo en lo relacionado con su digitalización y la mejora de sus servicios de logística y e-commerce.

Inditex le sigue con un 6%, con nuevos empleados destinados al retail y a los servicios centrales.

Ferrovial aumentó su número de empleados un 30%. Sobre todo, con profesionales de ingeniería y energías renovables, para sus nuevos proyectos.

La constructora Sacyr incrementó un 18% su plantilla; lo que da muestras de la recuperación de uno de los sectores más castigado por la crisis.

Los perfiles más buscados

Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo Adecco, ha presentado sus previsiones de empleo sobre cuáles serán los perfiles más demandados y los más cotizados del mercado de trabajo español en 2018, en su XIII Informe Los + Buscados.

Perfiles muy diferentes por su formación y especificidades pero con un denominador común: ser estratégicos para los sectores que los reclaman. Además, cada vez es más importante que estos nuevos profesionales tengan un perfil multidisciplinar, con una gran polivalencia, capacidad analítica y orientación a resultados, así como una visión estratégica, proactividad y adaptación al cambio, necesidades que están más presentes que nunca en las empresas debido al entorno tan cambiante en el que operan.

Además, para 2018 las compañías no perderán de vista la necesidad de contar cada vez más con perfiles tecnológicos. Y es que el área IT y TELCO no para de expandirse y ofrecer nuevas oportunidades laborales, no siempre fáciles de cubrir para las empresas: desde la inteligencia artificial a las arquitecturas, el área de seguridad y el tratamiento de datos. Todas ellas seguirán siendo tendencia durante este 2018, ya que durante los últimos meses hemos vivido y comprobado que son críticas y esenciales para cualquier estrategia de negocio y tecnológica.

Y de la mano de estos perfiles, figuras vinculadas al Marketing online también serán fundamentales en los organigramas empresariales.