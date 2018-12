Lo que has de saber sobre el Servicio Público de Empleo Estatal

Por muchos gobiernos que pasen por nuestras urnas, hay una paradoja en nuestro país que no han podido resolver ni unos ni otros. Cuando un ciudadano en el Estado español se queda sin empleo, su incipiente relación con los servicios de empleo estatales parece más un castigo que una recompensa y una medida de protección. Ya era así en tiempos del Instituto Nacional de Empleo (INEM), cuya cola sigue siendo sin duda la más tristemente famosa de este país. Y las cosas no han cambiado mucho con su sustitución por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde 2003. En general, un gran manto de desconocimiento cubre este servicio público, que es percibido por muchos ciudadanos simplemente como la institución que fiscaliza nuestras idas y venidas, vigilando por si no estamos buscando trabajo activamente, cuando se nos asigna un subsidio de desempleo. Y lo cierto es que sus funciones van mucho más allá de eso, pudiendo ser de gran ayuda en un período de inigualable dificultad como es el de la búsqueda de empleo.

PUBLICIDAD

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se define como un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que, con los Servicios Públicos de Empleo de cada una de las Comunidades Autónomas, forman lo que actualmente se conoce como el Sistema Nacional de Empleo. En el seno de dichas instituciones se llevan a cabo diversas actividades relacionadas con la promoción, diseño y desarrollo de medidas y acciones para el empleo, según las características de las diferentes realidades territoriales y en función de la comunidad autónoma. Con más de cincuenta y dos direcciones provinciales y una amplia red de oficinas presenciales, el SEPE cuenta además con una importante cantidad de servicios digitalizados, lo que hace que muchos ciudadanos puedan ahorrarse el mal trago de las colas cuando se trata de realizar trámites que no pueden evitar en ningún caso. Eso sí, uno de sus problemas a la hora de prestar servicios a las personas que los necesitan es que no todo el mundo conoce el funcionamiento de los mismos.

En cualquier caso, además de la completa información al respecto que puede encontrarse en su página web, existen otros blogs que pueden ser de mucha ayuda en este desafío. Sin ir más lejos, si hemos pedido una cita y nos surge cualquier imprevisto pero no sabemos exactamente qué hacer, nos informarán de como anularla en este artículo. Y si no estamos seguros sobre de los procedimientos para pedir cita, también hay multitud de páginas web que nos explican pormenorizadamente cada uno de los pasos a seguir para pedir una cita en el SEPE. Además, es importante tener en cuenta que el SEPE pone a disposición de todos un servicio de atención telefónica al ciudadano (901 119 999) y a las empresas (901 010 121). Por otra parte, su espacio web, www.sepe.es, permite el acceso a servicios de prestaciones y empleo y a informaciones de todo tipo relacionadas con este tema.

Lo que se les escapa a muchos es que la SEPE no solo está ahí para pasar revista. Sus actividades son mucho más complejas y de largo recorrido, ya que tienen por objetivo la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo que en cada momento esté en vigor. Además, son los encargados de reforzar la coordinación entre todos los agentes que intervienen en el mercado de trabajo, lo que implica un contacto directo y continuo con todos ellos, ya sean emprendedores, entes políticos, trabajadores o personas desempleadas. No en vano, una de sus funciones primordiales es precisamente realizar estudios basados en los datos e informaciones de las que disponen.

PUBLICIDAD

Por eso, en el portal de empleo español nos recuerdan que su función no es simplemente tutelar a las personas paradas a las que se les ha concedido un determinado subsidio, sino que se trata de un horizonte mucho más amplio y complejo. Su cometido es planificar e impulsar propuestas de políticas de empleo centradas en las necesidades de las personas y de las empresas, basándose en la gran cantidad de información que recolectan a través de su sistema de funcionamiento. Ello no es óbice, por supuesto, a que una buena parte de su trabajo habitual tenga que ver con el asesoramiento individual. De hecho, la orientación profesional mediante itinerarios personalizados, así como la formación para el empleo o los programas colectivos de fomento del empleo, son algunas de sus principales acciones.

Por supuesto, gestionar y controlar las prestaciones por desempleo también es importante para ellos. Y esto por una sencilla razón. La SEPE ha de responder a las políticas de empleo y protección social del gobierno, por las que la percepción de un subsidio está vinculada a un pago previo de impuestos que deben ser utilizados en nuestro favor en caso de necesidad. Por ello, la SEPE vela por hacer efectivo el derecho de las personas desempleadas a protección.