“Los directivos españoles están muy bien valorados en el extranjero”

Gonzalo Martínez de Miguel, director de INFOVA, habla del papel de los directivos españoles y de los distintos perfiles que se pueden dar.

El director de INFOVA señala que “los directivos españoles tienen muy buen nivel, con alta formación y reparación, y una de sus características es para moverse en la incertidumbre y momentos más líquidos. Ahora es más resiliente y se ve con mayor capacidad de superar la adversidad. En diez años no son especialmente diferentes, pero el desarrollo sí es creciente, está más seguro de su capacidad, ha perdido complejos”.

“Trump representa ese líder antipático y que por el hecho de estar al frente está eximido de ser respetuoso, el liderar tiene que ver con la capacidad de influir. Cuando alguien te trata mal es difícil que pongas el corazón en lo que hagas”.

Separar lo profesional de lo personal

“Steve Jobs era una persona emocionalmente muy inestable, pero era un genio, por eso te puedes permitir algunos lujos. Con el líder antipático lo mejor que podemos hacer es quitarnos de en medio, no hay que intentar cambiarle o educarle, porque es una labor que no va a funcionar. O al menos intenta bloquear la relación personal, que sea algo estrictamente profesional”.

El directivo en España

“Aznar no era por ejemplo un líder amable, aunque eso no significara que fuera malo, todo lo contrario que Zapatero. Tanto Pablo Iglesias com Errejón son dos líderes muy inteligentes y no dan puntada sin hilo”.