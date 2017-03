Amazon Prime Video estrena la serie de Woody Allen

Crisis in Six Scenes es la serie dirigida por Woody Allen que dura algo más de dos horas, divididas en seis capítulos de unos 25 minutos.

Crisis in Six Scenes ha sido una oportunidad para Woody Allen para salir del mundo de la gran pantalla ya que desde 1989 sólohace películas, En 2016 rodó Café Society y esta producción de Amazon.

Tal y como ocurre en sus películas Woody Allen interpretará un personaje en la serie, además de dirigirlo todo detrás de la pantalla. La polémica cantante Miley Cyrus también será una de las protagonistas de la serie.



Desde este viernes 24 de marzo los suscriptores del servicio Amazon Prime Video podrán disfrutar de este nuevo reto del que se dice que es el mejor directores del panorama.

El proyecto se presentaba como una de las series del año a pesar de que nada más firmar el acuerdo, y en un alarde no sabemos si de sinceridad o de humor negro, el propio Allen dijo: “no tengo literalmente ni idea de lo que haré”.

Amazon Prime Video, un servicio que cuenta ya con excelentes series como Transparent o Mozart In The Jungle, pero que no cuenta todavía con el arraigo de otras plataformas de VOD como Netflix o HBO.