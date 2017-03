Así vive el ‘hacker’ ruso más buscado por el FBI

Es el cibercriminal más buscado del mundo y el FBI ofrece tres millones de dólares por su captura (la mayor recompensa ofrecida en su historia por un delito informático). Su nombre es Yevgueni M. Bogachiov, tiene 33 años y vive en la ciudad de Anapa, localidad turística situada en la costa del mar Negro, en el sur del país, informa el diario ‘The New York Times’.

Tal y como recoge RT, se cree que Bogachiov creó una extensa red de computadoras infectadas con virus a través de la cual recibía cientos de millones de dólares de cuentas bancarias. Asimismo se le atribuye el hecho de controlar más de un millón de ordenadores en todo el mundo.

“Es casi seguro que los ordenadores pertenecientes a funcionarios y contratistas gubernamentales en varios países estuvieran entre los dispositivos infectados”, se afirma en ‘The New York Times’. De este hecho, entre otros, arrancan las numerosas alegaciones de que el ‘hacker’ estuvo vinculado a la Inteligencia rusa.

Poco se sabe sobre Bogachiov, que prefiere operar de forma anónima usando varios apodos, entre ellos slavik, lucky12345 o pollingsoon. Incluso sus socios de negocios cercanos nunca lo conocieron en persona ni sabían su verdadero nombre. Los servicios de Inteligencia norteamericanos todavía siguen tratando de rastrear sus movimientos con la esperanza de detenerlo si saliera de Rusia.

Se estima que Bogachiov es dueño de un amplio apartamento en Anapa, cerca de la playa, y otro en Moscú. El rotativo escribe que el ciberpirata tuvo en el pasado dos villas en Francia. También se cree que el ‘hacker’ pueda tener una colección de coches de lujo, entre ellos su favorito: Jeep Grand Cherokee.

