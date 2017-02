El brutal cambio de Leticia Sabater en ‘Cámbiame’

Leticia Sabater ha acudido esta mañana al programa ‘Cámbiame’ de Telecinco con el objeto de que los estilistas cambiaran por completo su estilo, algo que parece que han conseguido.

PUBLICIDAD

La encargada de la transformación de la polémica presentadora ha sido Natalia Ferviú, ha realizado una de las transformaciones más drásticas. Leticia Sabater abandonó el rubio para pasar a ser morena: “fue un look que me encantó para ir a una boda, o a un evento al que tenga que ir elegante, pero no es un ‘look’ que me sirva para los escenarios. Mi ‘look’ está más cerca de Lady Gaga, Beyoncé o Madonna, que de una cantante elegante, yo quiero ser diferente, como ellas. Sorprender con mi vestuario, mi ‘look’, por ser diferente no por ser elegante. Eso sí, este ‘look’ le hubiese encantado a mi madre si siguiese viva”.

La nueva Leticia recibió el aplauso de los colaboradores del programa, especialmente de su reconocido fan Pelayo Díaz. “Esta es la evolución que a mí me hubiera gustado que hubieras tenido naturalmente, que fueras una mujer estilosa, un poco misteriosa y con esta pose que tienes ahora elegante”, le dijo a la intérprete de La Salchipapa. “Quiero que cuando tú estés haciendo tu show seas todo lo chabacana que seas y todo lo Leticia Sabater que seas, pero cuando vas a un acto o a un evento, también la prensa y la gente sepan apreciar que eres una mujer que puede estar tranquila, que no tiene que llamar la atención todo el rato…”

PUBLICIDAD