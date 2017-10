Carlos Herrera: “Ayer ocurrió lo previsto, la desobediencia de los Mossos”

El periodista de la Cadena COPE, Carlos Herrera, ha cargado duramente en su editorial de las 8 de la mañana contra los Mossos y ha recordado lo que estaba previsto para el domingo 1-O: Que el Estado se defendiera.

“¿Creían que el Estado no se iba a defender? ¡Anda caramba! No puede permitir que se cometa una irregularidad por mucha gente que se eche a la calle por parte de unos irresponsables que sabían que estaban liquidando el referéndum”, ha expresado.

“Ayer ocurrió lo previsto. ¿Qué es lo que estaba previsto? La desobediencia de los Mossos que linda con la traición, con un hombre responsable: Trapero. Que ya veremos qué será de su futuro. Un auténtico cachondeo general en cuanto a las normas del referéndum en el que 45 minutos antes se cambiaron las nomas, gente votando 4 veces, votando en mitad de la calle, urnas que llegaban con las papeleteas puestas, etc”.

Una performance tumultuaria, utilizando a niños como escudos humanos .Con una muestra de fanatismo… y encima los resultados que eran inevitables que, si no se acomodaban, se iban a inventar. El referéndum era una excusa necesaria para la independencia, cosa que no tienen más remedio que hacer. Por otra parte, la retórica del victimismo que se ha alimentado con las cargas policiales que dejan tocada la imagen del Gobierno. Cualquiera que tenga un mínimo de aprecio por el orden de las cosas no le gustan. Pero conviene recordar que se produjeron cuando los policías tenían que actuar por inactividad de los Mossos por el mandato de un juez además. Si se han excedido algunos ahí están los tribunales.

“Sánchez critica a Rajoy porque es algo oportunista. Pero eso sí, exige negociación. ¿Qué negociación se puede hacer con quien ha cometido tantos delitos como ha hecho el separatismo catalán? ¿Qué cree que puede estar dispuesto a ofrecer la Generalitat? Lanzaron a la gente a la calle, como les he dicho, lo de ayer no era un referéndum, era una movilización. Buscaban el enfrentamiento de ciudadanos con la policía. Y lo consiguieron”.