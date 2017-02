El ciclismo cambia a las azafatas del podio por azafatos

La organización de la Volta ciclista a la Comunidad Valenciana quiere cambiar la foto del podio y ha apostado por cambiar de género en el acto protocolario de entrega de premios.

Tras la polémica que se abrió después de que el Tour Under Down de Australia, primera prueba del calendario, decidiera suprimir las azafatas del podio alegando que no quería “cosificar” a la mujer, la organización de la ronda valenciana decidió mantener esta tradición, aunque incluyendo también la participación masculina.

La Challenge de Mallorca, primera carrera en suelo español, secundó la medida de la prueba australiana, aunque en Valencia se ha apostado por una decisión menos drástica, ya que consideran que de esta forma no se rescinden unos puestos de trabajo y además indicaron que su decisión ha sido muy positiva y bien recibida.

“Creo que no ha habido polémica al respecto en Europa”, comenta Javier Guillén, director de la Vuelta a España, que no tiene inconveniente en hacer, dice, “lo que quiera la sociedad”. No ha recibido peticiones de clausura. “Tampoco ha habido quejas. Nuestras azafatas de podio han trabajado en un entorno de dignidad y respeto. Ponemos mujeres junto a deportistas hombres y en la prueba femenina, azafatos”.