Cuando en el cielo no cabe un avión más

El viernes 29 de junio, los cielos vivieron su particular «operación salida» del verano. Los corredores aéreos se llenaron de aviones en lo que se convirtió en el día de mayor tráfico aéreo de la historia según los datos del servicio de monitoreo de FlightRadar24 empresa fundada en 2006 y que realiza un rastreo con información detallada de vuelos y aviones en todo el mundo.

Yesterday was the busiest day of the year in the skies so far and our busiest day ever. 202,157 flights tracked! The first time we’ve tracked more than 200,000 flights in a single day on https://t.co/krDfUYSbzK pic.twitter.com/ApCMHaVEQp

— Flightradar24 (@flightradar24) 30 de junio de 2018