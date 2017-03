Clash Royale dejan a miles de jugadores fuera de juego

Un importante fallo en la actualización de Clash Royale ha dejado a miles de jugadores bloqueados en la misma pantalla, sin poder acceder a batallas. El popular juego de Supercell, el más rentable de todos, tan solo permite donar.

Clash Royale ha caído en uno de los días más esperados por los jugadores, la actualización de finales de marzo. Los jugadores se han quedado atrapados en la pantalla del chat, sin poder ver batallas de otros jugadores ni tampoco poder escribir. Un gran cuadro azul, con la petición para donar, era la única opción del juego, mientras en otros casos, la única opción permitida era la de pedir y donar cartas a otros jugadores.

Maintenance: We’re fixing a few Clan Battle issues, specifically the app crash when trying to spectate a Clan Battle https://t.co/QIb62PtikL

— Clash Royale (@ClashRoyale) 24 de marzo de 2017