Eurovisión: a gritos de “tongo”, cortes de manga y violencia contra un jurado

La gala “Objetivo Eurovisión” del pasado sábado transcurría con normalidad hasta que se escogió a Manel Navarro, con su “Do it for your lover”, para representar a España en el festival.

Fue en ese momento cuando los espectadores allí congregados comenzaron a gritar un estribillo que provocó la indignación de Navarro. “Tongo, tongo, tongo“, proclamaba el público, a lo que el cantante respondió con un corte de mangas justo antes de ser felicitado por otros concursantes.

En el programa solo aparecieron cinco posibles candidatos, con Mirela como principal favorita a representar a España. Al final de las puntuaciones tanto Mirela como Manel Navarro habían obtenido un empate, a 58 puntos. Este año, RTVE decidió que fuera un jurado profesional quien deshiciera el empate, un gesto que no fue bien recibido por el público, más cuando el anterior sistema dejaba en manos del público esta importante decisión.

Así, Javier Cárdenas, Virginia Díaz y Xavi Martínez tenían en su mano decidir quien representaba a España en Eurovisión. El jurado lo dejaba claro y Jaime Cantizano, presentador del programa, tenía el mal trago de anunciar ante un público hostil al ganador. Las gradas respondieron de forma inmediata al anuncio de Cantizano y comenzaron a corear el nombre de Mirela.

La palabra “tongo” retumbaba en el plató, con la cara desencajada de Manel Carrasco, que pese a ganar respondió con un corte de mangas al respetable.

Las críticas pasaron a centrarse contra Xavi Martínez, señalado por eurofans como el culpable de que Carrasco fuera el primero y no Mirela. Y es que, presuntamente, había favoritismo en favor del ganador desde antes de la gala. De hecho, destaca que la máxima puntuación de Martínez fuera para Carrasco, mientras que la mínima fuera para Mirela, lo que habría hecho el empate. Mirela era la favorita de la audiencia.

Poco después se conoció la noticia de la agresión a Xavi Martínez en el vestuario. Numerosos internautas se solidarizaron con el jurado en Twitter.

